У мережу викладуть базу даних з документами із "панамського архіву"

База з'явиться за адресою offshoreleaks.icij.org о 21:00 за київським часом, передає Медуза.

Як йдеться у прес-релізі ICIJ, в базі буде доступна "базова корпоративна інформація" про компанії та фонди, зареєстровані в 21 офшорній зоні і пов'язані з особами з "понад 200 країн і територій". У низці випадків будуть опубліковані внутрішні відомості панамського реєстратора офшорів Mossack Fonseca про справжніх власників тієї чи іншої компанії.

У базі даних не буде інформації про банківські рахунки і грошові перекази, паспортних даних, телефонних номерів і листування, однак "вибрана інформація буде опублікована в суспільних інтересах", заявили в ICIJ.

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Як повідомляв УНІАН, так звані "панамські документи" або "панамський архів", які містять конфіденційні документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, отримали широкий розголос 3 квітня 2016 року.

Документи були отримані німецькою газетою Süddeutsche Zeitung у 2015 році. Протягом року международний пул журналістів під фінансуванням американської некомерційної організації Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) вивчав ці документи.

Документи охоплюють період з 1977 по 2015 років. Основна тематика розслідувань, проведених на основі "панамських документів", - наявність прихованої власності політиків і пов'язані з цим конфлікти інтересів і дані про секретні офшорні компанії.

Архів містить 11,5 мільйонів файлів, в яких згадується безліч нинішніх і колишніх світових лідерів, високопоставлених чиновників і відомих людей, в тому числі більше десятка чинних світових лідерів.