Як у Дамаску відроджується нічне життя всього в милі від лінії фронту (фоторепортаж)
14:00, 27 квітня 2016Світ
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У Старому місті Дамаску відроджується активне нічне життя, всього в милі від лінії фронту, де протягом останніх 5 років йдуть бої між військами уряду Сирії і озброєними повстанцями.
Люди сидять в нещодавно відкритому пабі біля портрету ліванської співачки Файруз в Дамаску, 24 березня 2016 року. / REUTERS
Як зазначає Reuters, молоді сирійці та іноземці веселяться, танцюють, курять, п'ють пиво та безалкогольні напої, а також ведуть розмови ні про що, крім війни.
Фотографи сьогодні показали фотографії, на яких відображене нічне життя Дамаска, зняте в березні цього року.
Відродження активності в цьому колись жвавому кварталі є частиною зусиль зі створення атмосфери "нормального життя" в сирійській столиці, незважаючи на вируючу поблизу війну, що за 5 років забрала життя більше 250 тисяч людей і змусила 5 мільйонів біженців покинути свою країну.
Як повідомляв УНІАН, минулого тижня з сирійських міст евакуювали рекордну кількість поранених.
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