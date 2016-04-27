Як у Дамаску відроджується нічне життя всього в милі від лінії фронту (фоторепортаж)

Як зазначає Reuters, молоді сирійці та іноземці веселяться, танцюють, курять, п'ють пиво та безалкогольні напої, а також ведуть розмови ні про що, крім війни.

Фотографи сьогодні показали фотографії, на яких відображене нічне життя Дамаска, зняте в березні цього року.

Відродження активності в цьому колись жвавому кварталі є частиною зусиль зі створення атмосфери "нормального життя" в сирійській столиці, незважаючи на вируючу поблизу війну, що за 5 років забрала життя більше 250 тисяч людей і змусила 5 мільйонів біженців покинути свою країну.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня з сирійських міст евакуювали рекордну кількість поранених.