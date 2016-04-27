Як у Дамаску відроджується нічне життя всього в милі від лінії фронту (фоторепортаж)

14:00, 27 квітня 2016
Світ
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У Старому місті Дамаску відроджується активне нічне життя, всього в милі від лінії фронту, де протягом останніх 5 років йдуть бої між військами уряду Сирії і озброєними повстанцями.

Люди сидят в недавно открывшемся пабе возле портрета ливанской певицы Файруз в Дамаске, 24 марта 2016 года. / REUTERS

Як зазначає Reuters, молоді сирійці та іноземці веселяться, танцюють, курять, п'ють пиво та безалкогольні напої, а також ведуть розмови ні про що, крім війни.

Фотографи сьогодні показали фотографії, на яких відображене нічне життя Дамаска, зняте в березні цього року.

Відродження активності в цьому колись жвавому кварталі є частиною зусиль зі створення атмосфери "нормального життя" в сирійській столиці, незважаючи на вируючу поблизу війну, що за 5 років забрала життя більше 250 тисяч людей і змусила 5 мільйонів біженців покинути свою країну.

Люди позують в нещодавно відкритому пабі в Дамаску 24 березня 2016 року. Напис на стіні говорить: ''Вип'ємо за Батьківщину''.
Люди позують в нещодавно відкритому пабі в Дамаску 24 березня 2016 року. Напис на стіні говорить: "Вип'ємо за Батьківщину". /  © REUTERS
Люди сидять в нещодавно відкритому пабі біля портрета ліванської співачки Файруз в Дамаску, 24 березня 2016 року.
Люди сидять в нещодавно відкритому пабі біля портрета ліванської співачки Файруз в Дамаску, 24 березня 2016 року. /  © REUTERS
Люди танцюють під відеорядом в Nassar pub і арт-галереї в Дамаску, 25 березня 2016 року
Люди танцюють під відеорядом в Nassar pub і арт-галереї в Дамаску, 25 березня 2016 року /  © REUTERS
Бармени в барі 80s в Дамаску, 11 березня 2016 року.
Бармени в барі 80s в Дамаску, 11 березня 2016 року. /  © REUTERS
Дана, бармен в Pub Sharqi в Дамаску, наливає напій під час своєї зміни, 25 березня 2016 року.
Дана, бармен в Pub Sharqi в Дамаску, наливає напій під час своєї зміни, 25 березня 2016 року. /  © REUTERS
Дана, бармен в Red Bar в Дамаску, готує напій з допомогою шейкера для клієнта, 11 березня 2016 року.
Дана, бармен в Red Bar в Дамаску, готує напій з допомогою шейкера для клієнта, 11 березня 2016 року. /  © REUTERS
Бармен в Red Bar в Дамаску Дана наливає напої для клієнтів, 11 березня 2016 року.
Бармен в Red Bar в Дамаску Дана наливає напої для клієнтів, 11 березня 2016 року. /  © REUTERS
Люди роблять селфи в пабі '' La Marionnette в Дамаску, 10 березня 2016 року.
Люди роблять селфи в пабі " La Marionnette в Дамаску, 10 березня 2016 року. /  © REUTERS
Люди проводять час у барі Zodiac в Дамаску, 11 березня 2016 року.
Люди проводять час у барі Zodiac в Дамаску, 11 березня 2016 року. /  © REUTERS
Молода жінка позує біля готелю Beit Zaman в Дамаску, де знаходиться бар 80s, 11 березня 2016 року.
Молода жінка позує біля готелю Beit Zaman в Дамаску, де знаходиться бар 80s, 11 березня 2016 року. /  © REUTERS
Молодий чоловік біля входу в бар 80s, 24 березня 2016 року.
Молодий чоловік біля входу в бар 80s, 24 березня 2016 року. /  © REUTERS
Паб La Marionnette в Дамаску зовні, 11 березня 2016 року.
Паб La Marionnette в Дамаску зовні, 11 березня 2016 року. /  © REUTERS

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня з сирійських міст евакуювали рекордну кількість поранених.

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