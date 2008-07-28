У Сіднеї вперше за півтора століття випав сніг

В Австралії несподівано випав сніг. У Сіднеї його бачать уперше за півтора століття. Окрім снігопаду, у регіоні значно понизилася температура – до двох градусів нижче нуля, передає 5 канал.

Сніговий покрив всього у кілька сантиметрів, але подиву австралійців немає меж. І допоки дорослі шукають теплий одяг та розчищають дороги, дітлахи залюбки граються у сніжки та ліплять сніговиків. Згідно з останніми прогнозами, у понеділок у регіоні знову сніжитиме. Востаннє сіднейці бачили сніг у 1836 році.