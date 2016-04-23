"Зона чесної гри": У США заявили про нові пропозиції до Росії щодо Сирії

Про це в інтерв'ю The New York Times заявив держсекретар США Джон Керрі, передає РБК.

"Ми навіть запропонували провести межу, абсолютну межу, і сказати: "Ви не заходьте туди, ми не заходимо сюди, а все, що посередині — це чесна гра", — заявив Керрі.

Він додав, що російська сторона розглядає цю пропозицію і "протягом наступного тижня або близько того" рішення буде прийнято.

Глава Держдепу також зазначив, що в цілому дипломатичні зусилля Росії обнадіюють, але при цьому він не впевнений, що Москва щира в своїх заявах про те, що її метою (в Сирії - Ред.) є боротьба з тероризмом.

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"Ми не збираємося сидіти і дивитися, як (Росія - Ред.) підтримує режим Асада і бореться з опозицією і каже: "Це працює", — заявив Керрі. Він зазначив, що США "очевидно, не такі дурні, щоб допустити це".

У свою чергу джерело РІА Новости в МЗС РФ заявило, що Москва розгляне ідеї американської сторони щодо зміцнення режиму перемир'я в Сирії, в тому числі за допомогою моніторингу.