"Роскосмос" показав відео першого старту ракети з космодрому "Восточний"

На своїй сторінці в YouTube відео розмістив "Роскосмос".

На відеозаписі видно приготування ракети до запуску. Так, можна побачити, як ракета-носій починає свій старт.

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Крім того, показано, як три космічних апарати виведено на цільову орбіту.

Нагадаємо, 28 квітня ракета-носій "Союз-2.1, а" з трьома супутниками стартувала о 5.01 за київським часом з нового російського космодрому "Восточний".

Як повідомляв УНІАН, перший запуск з космодрому "Восточний" повинні були виконати 27 квітня о 05:01 (мск). Трищаблева ракета-носій "Союз-2.1, а" з розгінним блоком "Волга" повинна була вивести на орбіту космічний апарат "Лелека-2Д", науковий супутник МДУ "Ломоносов", а також наносупутник SamSat-218.

За півтори хвилини до старту запуск перенесли. Це пояснили технічними проблемами. Збій зафіксувала автоматична система: виявився пошкоджений прилад, який відповідає за включення і вимикання двигунів, відділення щаблів і напрямок польоту.