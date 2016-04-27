Перенесення першого запуску ракети з російського космодрому "Восточний": в "Роскосмосі" повідомили деталі

Про це оголосив диктор на космодромі, передає ТАСС.

Джерело в ракетно-космічній галузі повідомило, що перший запуск ракети "Союз-2.1, а" попередньо перенесено на 28 квітня о 5:01 мск.

Так, глава "Роскосмосу" Ігор Комаров заявив, що причина скасування запуску з космодрому "Восточний" локалізована, ведуться роботи з її усунення. За його словами, за добу, на яку був відкладений пуск, вдасться відновити систему, яка дала відбій старту в автоматичному режимі.

За словами Комарова, за дві з половиною хвилини до контакту підйому стався автоматичний відбій.

"Відбулася автоматична зупинка пуску у зв'язку зі збоями роботи автоматизованої системи управління", - сказав Комаров. "Планується перенесення пуску на добу, за цей час будемо відпрацьовувати всі відхилення", - додав глава "Роскосмосу".

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Комаров зазначив, що відповідальність за скасування пуску з "Восточного" лежить на тих, хто керує сферою космосу.

"Як зазвичай, відповідальність за те, що відбувається в космічній сфері, лежить на тих людях, які цим займаються і керують", - сказав Комаров.

Глава "Роскосмосу" зазначив, що перший запуск з нового стартового столу і, тим більше, з нового космодрому - "це відповідальна тема". При цьому він нагадав про цілу низку прецедентів подібного перенесення запуску. "Таке, на жаль, буває",- сказав він. "Будемо відпрацьовувати всі питання, які виникли", - запевнив глава "Роскосмосу".

Як передає РБК, прес-секретар президента РФ розповів, що вранці Путін прибув у Благовєщенськ, звідки вирушив на космодром. В очікуванні запланованого запуску він був проінформований про роботу космодрому і режими роботи автоматики. За кілька хвилин перед запуском автоматична система скасувала старт.

Нагадаємо, що перший запуск з космодрому планувався о 5:01 мск. Ракета-носій повинна вивести на орбіту супутники «Ломоносов», «Лелека-2Д» і SamSat-218 («СамСат-218»). Однак у певний момент ракета не злетіла.