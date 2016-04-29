Влада Іраку повідомила, що бойовики ІД ведуть прибутковий рибний бізнес

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

За даними влади, освоювати нові способи заробітку бойовикам довелося після того, як у ході боїв вони втратили контроль над багатьма нафтовими родовищами. До цього продаж нафти була для ІД основним джерелом доходу.

Як повідомляє агентство Рейтер, частка нафтових доходів у бюджеті бойовиків і тепер залишається найвищою. Компенсувати скорочення своїх доходів члени ІД вирішили за рахунок водних ресурсів.

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Іракська влада стверджує, що вилов риби в озерах на північ від Багдада щомісяця приносить бойовикам мільйони доларів. Крім того, джихадисти обклали селян податками і ввели мито на ввезення товару на підконтрольні їм території.

При цьому загальний дохід угруповання все ж знизився в кілька разів. Якщо за минулий рік він, за даними аналітиків, склав майже 3 млрд доларів в рік, то нині щомісячний прибуток ІД оцінюється в 56 млн доларів в місяць.

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