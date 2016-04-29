ЗМІ: Меркель запропонувала відправити війська до Литви для стримування агресії РФ

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Німецькі підрозділи можуть відправитися в Литву для посилення східного флангу, рішення щодо цієї місії повинно бути прийнято на саміті НАТО у Варшаві.

За даними видання, канцлер Ангела Меркель оголосила про німецьку пропозицію на міні-саміті з лідерами Великобританії, Франції, Італії та США в Ганновері. Барак Обама заявив, що очікує насамперед німецькі та британські війська в країнах Балтії.

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У кожній з країн Балтії планується розмістити батальйон загальною чисельністю близько 1000 осіб, при цьому одну роту повинна надіслати Німеччина.