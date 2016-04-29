Говорити про поліпшення відносин між Росією і Заходом поки не можна - Пєсков

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Пєсков сказав журналістам у Москві.

Зокрема, відповідаючи на питання, чи можна зараз говорити про поліпшення тла у відносинах між Росією й західними країнами для повернення іноземних учасників на російський ринок, Пєсков сказав: «Про це говорити не можна. Поки що, справді, ми констатуємо швидше проходження в наших відносинах з цілим рядом країн такого турбулентного періоду, періоду з дефіцитом взаємної довіри. Але, разом з тим, напевне, потрібно відзначити, що багато компаній і багато зарубіжних підприємців нікуди не йшли з Росії, незважаючи на всі санкційні режими, обміни рестрикціями тощо».

Пєсков також стверджує, що деякі іноземні компанії навіть розширюють свій бізнес в РФ.

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«Багато хто не залишають цього ринку, вони продовжують тут роботу, а деякі з них, більше того, ще й реалізовують плани з розширення своєї присутності. Таке також є, про це не можна забувати», - наголосив він.

При цьому Пєсков повідомив, що президент РФ Володимир Путін під час Міжнародного економічного форуму, який пройде в Санкт-Петербурзі 16-18 червня, має намір акцентувати увагу на зацікавленості Росії в іноземних інвестиціях, «зацікавленості в продовженні та розширенні співпраці із закордонним бізнесом».

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Пєсков наголосив, що Росія є інтегрованою частиною світової економіки, і, безперечно, хоче розширювати кооперацію у найрізноманітніших сферах.

«Тут один меседж: Росія продовжує залишатися досить містким ринком, продовжує залишатися країною, яка націлена на цілий ряд великих проектів, спрямованих на те, щоб «злізти з нафтової голки», щоб піти інноваційним шляхом розвитку. Зрозуміло, що драйвери зростання треба шукати в інших сферах - не в нафтовій галузі. Тому тут дуже широкі можливості для співпраці», - сказав Пєсков.