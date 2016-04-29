"Земля бродячих собак" в Коста-Ріці дала притулок тисячам тварин (фоторепортаж)

Як повідомляє Reuters, на даний момент ветеринари годують, пестять і піклуються про більш ніж 750 собак, врятованих з вулиць.

Притулок площею близько 152 га, так само відомий як "Territorio de Zaguates" або "Земля бродячих собак", фінансується за рахунок пожертв.

За весь час близько 8000 собак пройшли через цей притулок.

На даний момент в Коста-Ріці мешкає більше мільйона бродячих собак, після того як у 2003 році уряд заборонив вбивати бездомних тварин.

Як повідомляв УНІАН, раніше американські волонтери врятували понад 200 собак з південнокорейською м'ясної ферми.