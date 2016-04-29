США закликали Росію вплинути на Сирію у зв'язку з ударами по госпіталю в Алеппо
США закликали Росію використати свій вплив і вплинути на Сирію після бомбардування лікарні в Алеппо.
Про це заявив офіційний представник Держдепу Джон Кірбі, коментуючи удар по госпіталю в Алеппо, передає Reuters.
Кірбі підкреслив, що війська очолюваної США коаліції не були причетні до бомбардувань. Також він зазначив, що Вашингтон продовжує вивчати ситуацію.
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За словами Кірбі, атаки мають ознаки ударів, які Дамаск завдавав по медичним установам в минулому.
«В черговий раз ми закликаємо режим припинити ці абсолютно безглузді атаки, які є порушеннями режиму припинення бойових дій», — додав він.
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Як повідомляв УНІАН, в Алеппо під бомбардування потрапила лікарня "Лікарів без кордонів". В результаті авіаудару загинули близько 30 людей, десятки поранених.
У сирійської опозиції заявили, що авіаудар російська авіація завдала.
Росія відкидає звинувачення у бомбардуванні Алеппо, заявляючи про літак "антиіділівської" коаліції.