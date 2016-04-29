Територію Туреччини знову обстріляли з Сирії

За даними агентства Dogan, двi ракети розірвалися на полях у сільській місцевості, повідомляє ТАСС. Постраждалих немає, але інцидент викликав паніку серед місцевого населення.

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Крім того, за повідомленням адміністрації Кілісу, в четвер біля кордону було затримано три людини, підозрювані у зв'язках з екстремістами. Ці особи намагалися незаконно проникнути в Туреччину з сирійської території. Подібні арешти в прикордонній зоні стали вже звичними. Практично щодня сили безпеки в цьому регіоні затримують підозрілих осіб, які безпосередньо пов'язані з ІД або знаходяться в контакті з представниками угруповання в Сирії.

Як відомо, з січня цього року в Кіліс потрапило близько 50 ракет і мінометних снарядів з прикордонних сирійських регіонів, які перебувають під контролем терористичного угруповання "Ісламська держава". Загинули 18 осіб і постраждали більше 60, серед них - громадяни Туреччини, так і сирійські біженці.