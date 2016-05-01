Прем'єр Іраку повідомив про нормалізацію ситуації в Багдаді

«Прем'єр-міністр аль-Абаді підтверджує, що ситуація з безпекою в Багдаді знаходиться під контролем, і закликає демонстрантів повернутися в спеціально встановлені для протесту місця», — говориться в тексті повідомлення, передає Газета.ру.

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Раніше повідомлялося, що проти демонстрантів у Багдаді застосували сльозогінний газ.