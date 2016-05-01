Кадрові перестановки в РФ: Путін звільнив сімох силовиків та "заступника міністра" по Криму

Російський президент Володимир Путін підписав укази про кадрові перестановки у низці федеральних органів РФ. Про це з посиланням на портал правової інформації РФ пише "ТАСС".

Читайте такожСенцов і Кольченко заповнили документи на екстрадицію - журналіст

Зокрема, від своїх посад звільнені перший заступник голови Слідчого комітету РФ Василь Піскарьов і заступник голови СК РФ Юрій Нирков.

Звільнено також Південного транспортного прокурора РФ Сергія Дмитрієва, начальника Управління на транспорті МВС РФ по Сибірському федеральному окрузі Аркадія Іванова, "заступника міністра внутрішніх справ" по "Республіці Крим" Дмитра Неклюдова, начальника Головного управління МНС РФ по Республіці Хакасія Олександра Некрасова, начальника Управління ФСВП по Москві Ігора Клименова, начальника Головного управління ФСВП РФ по Свердловській області Сергій Худорожков.

Читайте такожУ РФ запропонували дозволити гвардії Путіна стріляти у натовпі

Крім того, тим же указом Путін призначив на 5-річний термін Олександра Клауса керівником Головного слідчого управління СК РФ по Санкт-Петербургу, Петра Крупеню - керівником СУ СК РФ по Курганської області, Валерія Самодайкіна керівником СУ СК РФ по Самарській області, Олександра Старикова керівником СУ СК РФ по Республіці Алтай.

Також зазначається, що Володимир Путін призначив керівників силових структур. Зокрема, Ігор Краснов був призначений заступником голови СК РФ, а Лев Гуру - старшим слідчим з особливо важливих справ при голові СК РФ.

Читайте такожСуд анексованого Криму продовжив арешт заступника голови Меджлісу Чийгоза