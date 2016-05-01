Президентська гонка в США: Обама пожартував про Трампа і натякнув на перемогу Клінтон

Таке припущення президент США висловив на вечері Асоціації кореспондентів, акредитованих при Білому Домі, передає ABC.

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"Наступного року хтось інший буде стояти на цьому ж місці", – сказав Обама.

І, натякаючи на Хілларі Клінтон, яка є єдиною жінкою в президентській гонці, продовжив, що "можна здогадуватися, ким вона буде ".

"Республіканський істеблішмент скептично налаштований до того, що Трамп, імовірно, стане їхнім кандидатом. Вони кажуть, що Дональду не вистачає досвіду зовнішньої політики, щоби бути президентом. Але справедливості заради: він витратив роки на зустрічі з лідерами з усього світу: Міс Швецією, Міс Аргентиною, Міс Азербайджану", - сказав президент Обама, натякаючи на учасниць конкурсу "Міс Всесвіт", співвласником якого був Трамп (цитата по Reuters).

Нагадаємо, раніше Трамп пообіцяв, якщо стане президентом, "зчистити іржу з американської зовнішньої політики" і відновити військову міць США. За його словами, якщо виникне необхідність відправити куди-небудь американських солдатів і цей крок не матиме альтернативи, він не вагатиметься.

При цьому Трамп виступив з жорсткою критикою чинних американських союзників. "Країни, які ми захищаємо, зобов'язані за це платити, — зазначив мільярдер. — Якщо вони відмовляться, їм доведеться оплачувати свою оборону самостійно. У нас просто немає вибору".

Колишній Держсекретар США Клінтон лідирує в передвиборній гонці серед демократів. Її основним суперником по партії є сенатор Вермонта Берні Сандерс. Трамп – претендент на висунення в президенти від Республіканської партії.