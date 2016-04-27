Трамп розповів про свою майбутню зовнішню політику в разі обрання президентом

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Трамп пообіцяв «зчистити іржу з американської зовнішньої політики» і відновити військову міць США. За його словами, якщо виникне необхідність відправити куди-небудь американських солдатів і цьому кроку не буде альтернативи, він не стане вагатися.

При цьому Трамп виступив з жорсткою критикою нинішніх американських союзників. «Країни, які ми захищаємо, повинні за це платити, — зазначив мільярдер. — Якщо вони відмовляться, їм доведеться оплачувати свою оборону самостійно. У нас просто немає вибору».

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Торкнувшись відносин з Росією і Китаєм, Трамп зазначив, що між Вашингтоном, Москвою і Пекіном існують серйозні розбіжності, але їхні стосунки не повинні переростати у ворожі: необхідно співпрацювати на основі спільних інтересів. Він також заявив, що Китай поступово обганяє США економічно і це призводить до падіння американського престижу.

Раніше УНІАН повідомляв, що мільярдер і кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на зустрічі з виборцями у Вісконсині розкритикував союзників Америки щодо НАТО. Трамп вважає, що інші члени Альянсу не вносять "свій справедливий внесок" в його діяльність, а сама організація, за його словами, "вичерпала себе".