Путін вирішив безкоштовно роздавати землі на Далекому Сході

Документ розміщено на офіційному порталі правової інформації, передає РБК.

Закон передбачає, що кожен громадянин зможе безкоштовно отримати на Далекому Сході один гектар землі, яка перебуває у державній або муніципальній власності РФ. Ділянка буде надаватися в безкоштовне користування на п'ять років. Після цього її можна буде оформити в оренду, або отримати у власність. Якщо земля використовуватися не буде, її можуть вилучити.

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При цьому документ не допускає купівлю-продаж отриманих безкоштовно ділянок, їхню здачу в оренду або безкоштовне користування у випадках, якщо однією зі сторін договору є іноземець, особа без громадянства або юридична особа, в статутному капіталі якої є частка або частка закордонних компаній.

"Безкоштовні гектари" можна буде отримати в Якутії, на Камчатці, в Приморському, Хабаровськом краях, Амурській, Магаданській, Сахалінській областях, Єврейській автономній області, а також на Чукотці.