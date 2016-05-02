Рано чи пізно США будуть змушені збивати російські винищувачі - Трамп

Про це Трамп заявив в інтерв'ю одній з радіостанцій, коментуючи нещодавній випадок з російським літаком, який зробив "бочку" біля американсього літака, повідомляє "Українська правда" з посиланням на BuzzFeedNews.

"Було б нормальним, якби президент, скажімо, Обама зателефонував Путіну і сказав: "Слухай, зроби нам ласку, не роби цього більше, зупини того маніяка". Але у нас немає такого роду президента", - заявив Трамп.

Він додав, що рано чи пізно таку ситуацію (з поведінкою російських літаків - Ред.) буде неможливо прийняти, і "у певний момент ви повинні зробити щось".

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Трамп додав, що якщо дипломатія не працюватиме, США мають відкрити вогонь.

Нагадаємо, за даними CNN, інцидент стався в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Російський винищувач, як розповіли співрозмовники телеканалу у Міноборони США, здійснив фігуру вищого пілотажу "бочка" (переворот щодо поздовжньої осі на 360 градусів) приблизно в 30 м від американського літака.