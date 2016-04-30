Російський Су-27 зробив "бочку" над літаком-розвідником ВПС США

Про це повідомляє CNN з посиланням на Міноборони США.

Російський Су-27 наблизився на відстань близько 25 футів (7,62 метра) від крила американського літака RC-135, а потім виконав над ним фігуру вищого пілотажу «бочка», опинившись по іншу сторону від борту ВПС США.

Як відзначили військові чиновники США, маневр російського винищувача створював загрозу безпеки для екіпажу американського RC-135.

Повідомляється, що літак ВВС США здійснював рутинний політ у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Читайте такожКеррі називає дії Росії на Балтиці "небезпечною і безрозсудною провокацією"

Раніше УНІАН повідомляв, що російський літак Міг-31 перехопив американський патрульний протичовновий літак Boeing P-8 Poseidon в безпосередній близькості від півострова Камчатка. Зазначається, що інцидент стався 21 квітня неподалік від Петропавловська-Камчатського, російський літак пролетів всього в 15 метрах від американського.