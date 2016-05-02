До Гавани прийшов перший за десятки років круїзний лайнер зі США (фоторепортаж, відео)

Таким чином відновилися комерційні водні перевезення між США і Кубою, які були перервані майже на півстоліття, повідомляє Радіо Свобода

Корабель із 700 пасажирами на борту вийшов з Маямі 1 травня і прибув до Куби 2 травня.

Лайнер зустрічали сотні людей, що тримали у руках кубинські прапори.

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Як відомо, у березні президент США Барак Обама здійснив візит на Кубу, який назвали історичним, оскільки це був перший візит глави американської держави за майже 90 років. Білий дім назвав це початком нової епохи у відносинах між колишніми супротивниками в «холодній війні» і поступом у розвитку дипломатичних відносин, відновлених в минулому році.

Однак економічні та торговельні зв'язки між двома державами досі обмежені в зв'язку з фінансовим ембарго США, яке досі чинне.