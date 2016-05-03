Майже 90 тисяч дітей без супроводу дорослих попросили притулку в ЄС

Про це передає DW з посиланням на Європейське статистичне відомство.

За даними Євростату, 91% неповнолітніх біженців - хлопчики. 57% неповнолітніх - це підлітки у віці 16-17 років. Водночас 51% дітей та підлітків - біженці з Афганістану. На другому місті за чисельністю вихідці з Сирії (16%).

У Євростаті зазначили, що більшість зареєстрованих дітей та підлітків без супроводу дорослих подали заявки на отримання притулку у Швеції. Таких нарахували 35,3 тис., або 40%. У Німеччині про притулок попросили 16% (або 14,4 тис.) дітей та підлітків, в Угорщині – 10%, в Австрії – 9%.

Як додали у Євростаті, впродовж періоду з 2008 по 2013 рік щорічна загальна кількість дітей та підлітків, які прибули без батьків чи дорослих родичів до Європи як біженці, коливалась в середньому від 11 до 13 тисяч. 2014 року це число зросло до майже 23 тис.