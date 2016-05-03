Пожежа у М'янмі знищила табір біженців: 440 сімей залишилися без даху над головою (фоторепортаж)

Пожежа у вівторок знищила табір біженців з меншості Рохінджа в М'янмі. Без даху над головою залишилися 440 сімей, повідомляє ABC.

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За словами місцевої влади, в таборі було 49 бамбукових будівель по 8 кімнат у кожній. Очевидці події кажуть, що жертв немає.

У спекотну пору року – поширене явище у М'янмі. Особливо часто вони трапляються в нетрях і таборах біженців.

Зараз постраждалим надали 45 тимчасових тентів.

Згідно з даними ООН, станом на кінець минулого року в цьому таборі жили 6917 людей. Всього в 58 таборах в штаті Рахіна живуть близько 145 тисяч осіб. Найчастіше це мусульмани-рахінджа, які покинули свої будинки після зіткнень з буддистами.

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Як відомо, у червні 2012 року в М'янмі, в етнічно-релігійному конфлікті буддистів з мусульманами-рохінджа в штаті Рахіна в ході масових заворушень десятки людей загинули, десятки тисяч змушені були залишити штат, житла мусульман і мечеті були зруйновані.