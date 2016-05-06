В Афінах через страйк профспілок два дні не працюватиме весь громадський транспорт
09:20, 06 травня 2016Світ
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В Афінах через загальний страйк профспілок кілька днів не працюватиме міський транспорт після урядового рішення про плани урізати пенсії і підвищити податки.
REUTERS
У п'ятницю і суботу не працюватимуть метрополітен і трамваї. Автобуси та тролейбуси також не виходитимуть на рейс протягом трьох днів, починаючи з п'ятниці, передає ekathimerini.com.
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Через страйк до понеділка не ходитиме транспорт в Салоніках, починаючи з повного припинення роботи водіями автобусів у п'ятницю з початку зміни до 9 ранку і з 9 вечора до кінця їх зміни. Далі почнеться 48-годинний страйк починаючи з суботи.
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