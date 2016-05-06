Колишній шахтар з Польщі робить приголомшливі копії предметів і будівель з сірників (фоторепортаж)

Працює над своєю колекцією Урбанський прямо у своїй квартирі в польському місті Руда-Сльонська.

Для виготовлення своїх творів поляк використав десятки тисяч сірників.

Серед його виробів є копія мосту Золоті ворота в Сан-Франциско, Церкви Святого Духа в рідному місті майстра, футбольного стадіону у польському місті Забже, а також шахти, судна, автомобіля, гітари, шахової дошки з фігурами та інших предметів.

Як повідомляв УНІАН, художник-самоучка Ядранко Джорджевич з Боснії і Герцеговини продемонстрував свої мініатюрні скульптури, які він гравірує на грифелях олівців.