Колишній шахтар з Польщі робить приголомшливі копії предметів і будівель з сірників (фоторепортаж)
16:31, 06 травня 2016Світ
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Колишній шахтар з Польщі Януш Урбанський втілює в життя свою мрію побудувати точні копії предметів, будівель і відомих пам'яток за допомогою самих лише сірників і клею.
REUTERS
Працює над своєю колекцією Урбанський прямо у своїй квартирі в польському місті Руда-Сльонська.
Для виготовлення своїх творів поляк використав десятки тисяч сірників.
Серед його виробів є копія мосту Золоті ворота в Сан-Франциско, Церкви Святого Духа в рідному місті майстра, футбольного стадіону у польському місті Забже, а також шахти, судна, автомобіля, гітари, шахової дошки з фігурами та інших предметів.
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