Американська мрія за рік подешевшала на 15,8%

Ціни на готові будинки для однієї сім`ї - уособлення "американської мрії" - в США продовжують падати рекордними темпами по всій країні у травні 2008 року.

Індекс цін на будинки, що обчислюється Standard& Poor`s і Case-Shiller для 20 великих міст США, знизився в травні на 15,8% до рівня травня минулого року і на 0,9% до квітня 2008 року.

Індекс цін на будинки для 10 великих міст в річному обчисленні індекс знизився ще більш драматично-на 16,9%.

МВФ в своєму фінансовому огляді відзначив, що криза на житловому ринку США продовжує здійснювати свій негативний вплив на глобальні ринки.

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