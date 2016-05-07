У центрі Праги сотні активістів влаштували "коридор ганьби" "нічним вовкам" Путіна

У центрі Праги, на Вацлавській площі, сотні активістів влаштували «коридор ганьби» членам російського провладного байкерського клубу «Нічні вовки».

Про це повідомив російський журналіст Олег Пшеничний, який у Facebook поширив відеокадри проїзду колони мотоциклістів, передає Радіо Свобода.

Активісти з прапорами України, США, Євросоюзу і НАТО скандували «Ганьба!» та «Геть!» Окремі учасники протесту вигукували: «Геть окупантів!», «Валіза! Вокзал! Росія!».

Байкери у відповідь сигналили і продовжували свій шлях.

Активісти, які протестували проти "Нічних вовків", крім того, влаштували на Вацлавській площі хепенінг, зобразивши Путіна і президента Чехії Мілоша Земана у вигляді "зелених чоловічків" і розгорнувши великий портрет Путіна у вигляді Гітлера.

Пробіг російських байкерів з клубу «Нічні вовки» за маршрутом Москва-Берлін відбувається щороку. Цією акцією, як стверджують байкери, вони прагнуть відзначати свято «перемоги над нацизмом».

Цього року маршрут автопробігу, який розпочався 29 квітня в Москві, має, згідно з планами організаторів, пройти територіями Білорусі, Польщі, Словаччини, Австрії, Чехії та 9 травня завершитися в Берліні.

Лідер «Нічних вовків» Олександр Залдостанов на прізвисько «Хірург» є другом російського президента Володимира Путіна. Залдостанов включений до переліку осіб, на яких поширюються санкції США і Канади, запроваджені через анексію Росією українського Криму.