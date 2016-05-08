У боях під Алеппо загинули 13 іранських військових радників

Про це заявив представник військового формування, передає українська редакція "Німецької хвилі". Це стало найбільшою втратою майже за добу боїв, що завершилися зранку п'ятниці поразкою сил, які воюють на боці президента Сирії Башара Асада. Речник корпусу уточнив, що всі загиблі були з північного Ірану, їх імена оприлюднять пізніше.

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Ці цифри підтвердив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини - за його даними, у битві загинуло 20 іранців, з яких 13 - військові радники. Крім того, спостерігачі повідомляють, що серед підтримуваних Іраном бойовиків загинули шість представників ліванської "Хезболли" та 15 афганських шиїтів.

Водночас старший радник Верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї, Алі Акбар Велаяті запевнив Башара Асада під час візиту до Дамаска, що Тегеран продовжить підтримувати сирійський режим.

Іран, зокрема, активно бере участь у боях біля Алеппо, колись торговельного центру країни, зараз розділеного між урядовими та опозиційними силами. Алеппо залишається однією з гарячих точок протистояння у Сирії. У ніч на 5 травня там почалося 48-годинне припинення вогню між повстанцями та урядовими військами, яке подовжили в суботу на 72 години. На Хан Туман наступ вели переважно бойовики з ісламістського "Фронту ан-Нусра", на який не поширюється дія режиму припинення вогню.