Перемир'я в Алеппо продовжили ще на три доби

"Режим тиші" набув чинності з 00.01 годин 7 травня, повідомило міністерство оборони Росії. У минулу середу офіційний представник міноборони Росії Ігор Конашенков повідомив, що режим припинення вогню буде діяти до 7 травня. В цей же день Держдепартамент США повідомив, що Москва і Вашингтон змогли домовитися про розширення перемир'я в Сирії на місто Алеппо, де тривають бойові дії, передає Бі-бі-сі.

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Угода про перемир'я в Сирії за посередництва Росії і США була підписана усіма сторонами конфлікту два місяці тому, однак вона не поширювалася на всі регіони країни.

Найзапекліші бої останнім часом йшли саме за Алеппо: тільки за минулі два тижні в районі міста, за даними базованого в Британії Сирійського центру зі спостереження за правами людини, загинули не менше 300 осіб.

Тривалі воєнні дії в Алеппо ставили під удар збереження перемир'я в цілому в країні. Москва і Вашингтон закликали сторони конфлікту зберегти режим припинення вогню в країні.

Алеппо - друге за величиною місто Сирії. Фактично воно виявилося розділеним на дві частини. Захід міста знаходиться під контролем урядових сил, а схід - під контролем опозиції. ЗМІ також повідомляють, що в місті діють бойовики "Ісламської держави".