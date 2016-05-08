Європол відправить в Грецію та Італію агентів для виявлення терористів серед мігрантів

Про це заявив іспанський полковник Мануель Наваррете в інтерв'ю газеті El Pais, передає ТАСС. "Європол, слідуючи заклику Єврокомісії та держав-членів, розмістить фахівців з боротьби з тероризмом у різних гарячих точках в Греції та Італії, які допоможуть грецькій та італійській владі у виявленні потенційних терористів, - зазначив Мануель Наваррете. - Осіб, які мали можливість використовувати цей багатотисячний потік мігрантів, які прибувають до Європи".

Читайте також"Ісламська держава" випустила ролик з погрозами терактів в Римі, Берліні та Лондоні

За його словами, "це нова концепція, яка зараз розробляється". "Це "офіцери-гості", які є співробітниками різних (органів) країн-членів ЄС, навчених Європолом", - додав полковник.

При цьому він не став уточнювати, скільки таких агентів буде підготовлено, оскільки ідея перебуває на початковій стадії. "Ми тільки що завершили визначення концепту "офіцера-гостя". Я думаю, що після літа вони будуть готові (приступити до роботи)", - запевнив Мануель Наваррете. Він також додав, що мова йде про десятки фахівців.