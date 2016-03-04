Держдеп США попередив, що ісламісти готують теракти в Європі найближчим часом

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного департаменту США. "Достовірна інформація вказує на те, що терористичні групи, такі як "Ісламська держава" і Аль-Каїда і їх підрозділи продовжують планувати на найближчу перспективу напади в Європі. Всі європейські країни залишаються уразливими для атак з боку транснаціональних терористичних організацій", - йдеться у повідомленні.

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Відзначається, що виконавцями терактів можуть стати окремі особи, натхненні екстремістськими організаціями.

У повідомленні зазначається, що екстремісти можуть атакувати великі спортивні заходи, театри, відкриті ринки, авіаслужби, транспортні системи, а також громадські велелюдні місця.

"Влада вважає, що висока ймовірність терактів зберігатиметься і через те, що до Європи повертатимуться члени "Ісламської держави" з Сирії та Іраку. Європейські уряди вживають заходів для захисту від терактів, проте всі європейські країни залишаються потенційно уразливими", - йдеться у повідомленні.