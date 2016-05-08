Тисячі греків третій день протестують проти підвищення пенсійного віку (фото)

Майже 15 тисяч протестувальників вийшли у неділю, 8 травня, на вулиці Афін та Салоніків. Греки висловлюють протест проти запланованої в країні пенсійної реформи.

Зокрема у Афінах протестують 7 тисяч прихильників профспілкового фронту "Паме", близького до грецьких комуністів. Мітингарі скандують: "Ні демонтажу соціальних гарантій", повідомляє «Німецька хвиля».

Низка протестних акцій розпочалася ще у п'ятницю, 6 травня. Профспілки оголосили 48-годинний загальнонаціональний страйк, який паралізував громадське життя країни.

Напередодні віце-канцлер Німеччини, голова Соціал-демократичної партії (СДПН) Зіґмар Ґабріель запропонував списати частину боргу Греції. Він мотивував свою пропозицію тим, що рано чи пізно все одно доведеться почати процес списання.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) уже давно закликає кредиторів списати частину боргу Афін. Утім, з боку Єврогрупи та окремих країн-членів ЄС така ідея не знаходить достатньої підтримки.