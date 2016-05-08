Юнкер: вихід Британії з ЄС призведе до непередбачуваних наслідків для всіх європейців

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає, що вихід Великої Британії з Євросоюзу призведе до "непередбачуваних наслідків для усіх європейців".

Про це Юнкер заявив сьогодні, передає Deutsche Welle.

Разом з тим він висловив сподівання, що "британці прийматимуть рішення зі здоровим глуздом".

Сьогодні проти Brexit висловився також міністр фінансів Великої Британії Джордж Озборн. За його словами, у разі виходу країни з ЄС вартість нерухомості впаде, а витрати на іпотеку, імовірно, зростуть.

"Йдеться не лише про запитання, на яке має відповісти наша країна. Ідеться також і про фінансову безпеку людей", - сказав Озборн.

Як повідомлялося, у разі виходу з ЄС на Велику Британію чекають кілька років підвішеного стану у сфері міжнародної торгівлі через тривалу процедуру підписання нової торговельної угоди з ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, референдум у Британії щодо членства в ЄС має відбутися 23 червня.