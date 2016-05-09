У Стокгольмі відбулася церемонія відкриття конкурсу "Євробачення"

На церемонії відкриття пісенного змагання виступила мер Стокгольма Карін Ваннгорд, яка привітала учасників і дала офіційний старт конкурсу, передає Радіо Свобода.

Також вечір супроводжувався виступом почесної варти, що била в такт у барабани. Свою композицію Heroes виконав і переможець «Євробачення 2015» Монс Зелмерлев.

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Перед тим, як прибути на вечір-відкриття до мерії Стокгольма, учасники пройшлися червоною доріжкою до Євроклубу.

Нагадаємо, цьогоріч Україну на конкурсі у Стокгольмі представляє Джамала. Співачка побореться за право виступати у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2016 у другому півфіналі 12 травня. Українська співачка кримсько-татарського походження виступить під номером 15 і виконає пісню "1944", в якій вона розповідає історію депортації своєї сім'ї з Криму в середині минулого століття.

У 61-му пісенному конкурсі «Євробачення» візьмуть участь 42 країни. Дати для обох півфіналів – 10 травня і 12 травня, фінал конкурсу – 14 травня.