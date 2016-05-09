КНДР має намір посилити ядерний потенціал всупереч санкціям ООН

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї.

"Ми будемо послідовно дотримуватися стратегічної лінії, одночасно розвиваючи розбудову економіки та будівництво ядерних сил, посилюючи оборонні ядерні сили, як за кількістю, так і за якістю, поки імперіалісти будуть зберігати ядерну загрозу і свавілля", - цитує ЦТАК рішення з'їзду Трудової партії Кореї, який пройшов 6-7 травня.

Варто відзначити, що перед цим лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна нормалізує відносини з тими, хто дотримувався раніше ворожого курсу відносно КНДР. При цьому він заявив, що Пхеньян буде виконувати зобов'язання щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

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Як повідомляв УНІАН, санкції відносно Північної Кореї були введені через її спроби розробити ядерну зброю та засоби її доставки.

В останній раз вони розширювалися в березні у зв'язку з випробуванням водневої бомби, про яке ще в січні повідомила влада КНДР.

Тоді ООН заборонила експорт в КНДР матеріалів, які можуть використовуватися в ядерній програмі країни. Зазначалося, що цивільне населення Північної Кореї через санкції постраждати не повинно.