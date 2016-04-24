На виборах в Австрії зі значним відривом лідирує проросійський кандидат Хофер
Попередній підрахунок голосів на президентських виборах в Австрії показав, що в другий тур виходить націоналіст з "Партії свободи" Норберт Хофер, при чому він має значний відрив від інших кандидатів.
Про це свідчать дані на сайті міністерства внутрішніх справ Австрії.
За підсумками підрахунку 85% голосів Хофер лідирує з показником в 36,6%, передаеє Європейська правда.
Сенсація виборів в Австрії. Норберт Гофер(Партія Свободи), якому прогнозували 2 місце і 25%, набирає 36% і йде першим.З величезним відривом.— olexander scherba (@olex_scherba) April 24, 2016
На другому місці – позапартійний Александер Ван дер Беллен, якого підтримує Партія зелених. Якщо двійка лідерів збережеться, саме вони візьмуть участь у другому турі виборів президента Австрії, який відбудеться 22 травня.
"Сенсація виборів в Австрії. Норберт Гофер (Партія Свободи), якому прогнозували 2 місце і 25%, набирає 36% і йде першим.З величезним відривом", - написав у своєму твіттері посол України в Австрії Олександр Щерба.
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Нагадаємо, в Австрії сьогодні відбуваються президентські вибори.
Позиції владної коаліції похитнулися після її дій на тлі кризи з мігрантами. Зіткнувшись із масовим напливом людей із Близького Сходу та інших неспокійних регіонів світу, австрійські керівництво країни різко змінило свої підходи. Австрія перетворилася з країни з відкритими кордонами на одну з найбільш закритих у ЄС для потенційних шукачів притулку.