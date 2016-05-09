В Іраку знайшли лабораторію з виробництва хімічної зброї для ІД

Іракські військові заявили про виявлення лабораторії з виробництва хімічної зброї, яка використовувалася бойовиками угруповання "Ісламська держава", повідомляє Бі-бі-сі.

"Лабораторія була виявлена в місті Хіт, що знаходиться на заході країни. Нещодавно іракські військові відновили контроль над містом", - йдеться в повідомленні.

За словами військових, в лабораторії виявлено великі запаси хлору та інших отруйних матеріалів, а також обладнання для виробництва хімічної зброї.

Раніше надходили повідомлення, що бойовики ІД застосовували задушливий газ. Наприклад, він використовувався під час атаки на місто Таза в Іраку. Жителі повідомляють, що бойовики обстріляли місто ракетами, спорядженими отруйними речовинами. Внаслідок цього отруїлося кількасот осіб.

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"У Сирії, за повідомленнями державних ЗМІ, джихадисти ІД також застосовували хімічну зброю", - зазначає видання.