США та Росія пообіцяли дати рішучу відсіч ІД в Сирії

США та Росія опублікували нову спільну заяву щодо конфлікту в Сирії. Обидві країни визнають, що з дотриманням перемир'я в деяких районах Сирії виникають труднощі. В першу чергу, мова йде про Алеппо, Східну Гуту і Латакію, повідомляє Бі-бі-сі.

"Країни обіцяли допомогти у визначенні територій, які перебувають під контролем терористичних угруповань "Ісламська держава" і "Джебхат ан-Нусра". Країни обіцяли рішуче діяти проти них та інших екстремістських організацій", - йдеться у повідомленні.

Також обидві країни пообіцяли "впливати" на учасників угоди про припинення вогню. США та Росія вимагають припинити будь-які атаки на цивільне населення.

Крім того, Росія зобов'язалася взаємодіяти з владою Сирії, щоб "мінімізувати застосування авіації в районах, де проживає цивільне населення".

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Режим припинення вогню діє в Сирії з лютого цього року. Щоправда, протягом останніх тижнів він не дотримувався в кількох регіонах, включаючи Алеппо. Протягом останніх тижнів в місті загинуло кількасот осіб. Минулого тижня російський МЗС повідомив про початок перемир'я в Алеппо. США та Росія є співголовами Міжнародної групи підтримки Сирії.