Росія створить на західних кордонах "броньований кулак" для протидії НАТО
На західних кордонах Російської Федерації буде створено надпотужний броньований "кулак".
До 2014 року на західному стратегічному напрямку російські збройні сили могли протиставити НАТО лише кілька танкових і мотострілкових бригад по 4 тис. осіб кожна й одну повітряно-десантну дивізію, передають "Известия".
За останній час ситуація змінилася і у планах також створити тут надпотужний броньований "кулак". Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що на кордонах Росії будуть сформовані три нові дивізії.
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"Дивізія — це важкий молот, яким можна проламувати оборону, складену з численних і добре озброєних НАТОвських з'єднань, але і з таким же успіхом вести оборону", - йдеться у повідомленні.
Раніше УНІАН повідомляв, що Міноборони РФ для протидії нарощування сил НАТО біля кордонів Росії створить дві нові дивізії в Західному військовому окрузі і одну - в Південному.