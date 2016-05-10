Росія створить на західних кордонах "броньований кулак" для протидії НАТО

До 2014 року на західному стратегічному напрямку російські збройні сили могли протиставити НАТО лише кілька танкових і мотострілкових бригад по 4 тис. осіб кожна й одну повітряно-десантну дивізію, передають "Известия".

За останній час ситуація змінилася і у планах також створити тут надпотужний броньований "кулак". Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що на кордонах Росії будуть сформовані три нові дивізії.

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"Дивізія — це важкий молот, яким можна проламувати оборону, складену з численних і добре озброєних НАТОвських з'єднань, але і з таким же успіхом вести оборону", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міноборони РФ для протидії нарощування сил НАТО біля кордонів Росії створить дві нові дивізії в Західному військовому окрузі і одну - в Південному.