Росія формує три дивізії для протидії НАТО

Про це повідомив глава військового відомства Сергій Шойгу, інформує ТАСС.

"Міністерством оборони приймається низка заходів з метою протидії нарощування сил НАТО в безпосередній близькості від російських кордонів. До кінця року дві нові дивізії будуть сформовані у Західному військовому окрузі, одна - в Південному військовому окрузі", - сказав Шойгу на селекторній нараді у відомстві.

Зараз вже ведеться облаштування місць дислокації нових з'єднань, зазначив міністр.

"Мною було надано доручення застосовувати при зведенні об'єктів передові будівельні рішення. Мова йде про блочно-модульні конструкції. Технологія потокового виробництва і постачання модулів дозволяє зводити будівлю протягом трьох, максимум чотирьох тижнів", - уточнив міністр.

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За словами Шойгу, при необхідності споруду можна оперативно розібрати і перевезти на інше місце. Таким же оперативним способом налагоджується вся система забезпечення, включаючи котельні.

Створення трьох нових дивізій на західному напрямку Шойгу анонсував ще в січні. Пізніше стало відомо, що нове мотострілкове з'єднання з'явиться під Ростовом-на-Дону, ще два - в Смоленській і Воронезькій областях.

Кожна з нових дивізій, як повідомлялося раніше, буде мати у своєму складі приблизно 10 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр оборони США Еш Картер підтвердив, що НАТО обговорює можливість розмістити чотири батальйони в східних країнах альянсу