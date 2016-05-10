Німеччина збільшує чисельність Бундесверу

Німеччина прийняла рішення про збільшення чисельності своїх Збройних сил. Про це офіційно оголосила міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн, передає Deutsche Welle.

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За її словами, найближчим часом Бундесвер розшириться на 7 тисяч осіб. Окрім того, впродовж наступних семи років кількість військових підвищать іще на 14,3 тисячі військових, а також 4,4 тисячі цивільних.

У свою чергу в Асоціації працівників Бундесверу привітали розширення штату. При цьому раніше голова Асоціації Андре Вюстнер заявляв про необхідність розширення кількості працівників Бундесверу на щонайменше 19 тисяч робочих місць. "Якщо ми тільки прагнемо закрити наявні пробіли, нам необхідно збільшити кількість військових посад на 15 тисяч плюс 4 тисячі цивільних посад", - цитує Вюстнера видання Rheinischen Post.

Після возз'єднання Німеччини у 1990 році штат Бундесверу скоротився з 585 тисяч до 177 тисяч. Політику скорочення Вюстнер назвав "помилковою".

Як повідомлялось, влітку Німеччина презентує проект єдиної армії Євросоюзу. Багато європейських країн скептично ставляться до ідеї інтеграції збройних сил і вважають її прерогативою НАТО. Однак якщо Німеччині вдасться переконати ЄС в необхідності її пропозицій, то це стане важливим кроком на шляху зміцнення військового потенціалу Євросоюзу.