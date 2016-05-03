Німеччина підготувала проект спільної армії ЄС - FT

У липні, після референдуму у Великобританії, Німеччина представить проект, який просуває ідею створення єдиної армії Євросоюзу. Про це з посиланням на проект пише The Financial Times, яку цитує "Європейська правда".

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Як зазначається, попри те, що Берлін вже давно виступає за "європейський оборонний союз" цей проект є найбільш відчутним кроком у цьому напрямку за останні роки.

Документ мав бути представлений незадовго до референдуму 23 червня. Проте це було перенесено на час після референдуму. Проект включатиме плани зі створення єдиного європейського генштабу для координації дій армії, ради міністрів оборони країн ЄС, а також зі спільного виробництва та використання військової техніки. Крім того, Берлін запропонує зміцнити співпрацю в галузі кібербезпеки.

"Що більше ми, європейці, готові взяти на себе значну частку загального тягаря і чим більше наш американський партнер готовий піти шляхом загального прийняття рішень, тим кращі результати в галузі безпеки принесе трансатлантичне партнерство, тим більшу інтенсивність воно матиме", - йдеться у документі.

Видання відзначає: є ризик, що наміри Німеччини будуть використані під час кампанії щодо референдуму у Британії прихильниками так званого Brexit.

Багато європейських країн скептично ставляться до ідеї інтеграції збройних сил і вважають її прерогативою НАТО. Однак якщо Німеччині вдасться переконати ЄС в необхідності її пропозицій, то це стане важливим кроком на шляху зміцнення військового потенціалу Євросоюзу, зазначає видання.