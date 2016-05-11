У Бангладеш стратили лідера ісламістів - BBC

Політика повісили у Центральній в'язниці в столиці Бангладеш, місті Дакка. Там, а також в інших великих містах посилили заходи безпеки, щоб запобігти виступу прихильників Нізамі, повідомляє BBC Україна.

Суд засудив 73-річного політика до смертної кари минулого року. Нізамі визнали винним у злочинах, які, на думку слідства і суду, були вчинені у 1971 році під час війни за незалежність Бангладеш від Пакистану.

Нізамі звинувачували у геноциді, убивствах, тортурах і зґвалтуваннях. За версією звинувачення, він передавав Пакистану імена активістів із Бангладеш, які боролися за незалежність. Також його звинувачують в організації їх убивств.

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Нізамі намагався кілька разів подати апеляцію на цей вирок, але отримував відмову. На початку травня вирок залишив у силі Верховний суд країни. Після того помилувати Нізамі міг лише президент країни, однак засуджений вирішив не звертатися до нього.

На початку 2000-х років Нізамі входив до складу уряду, очолюваного Національною партією Бангладеш. Він є одним із найвищих посадовців, засуджених військовим трибуналом.