Шпигунська мережа Кадирова: бойовики ІДІЛ стратили чеченку, яка працювала на спецслужби

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Fox News.

ЗМІ посилається на друковане видання, яке випускає саме терористичне угрупування. Там зазначено, що Караєва працювала агентом російських спецслужб чотири роки. Весь цей час вона таємно передавала інформацію про дії джихадистських угруповань на Кавказі, в тому числі місця розташування бойовиків і фотографії.

У статті зазначено, що хоча Караєва і була допитана бойовиками, вона змогла переконати їх у тому, що не причетна до будь-яких спецслужб. Бойовики, використовуючи «хитрі прийоми розслідування», все ж отримали визнання від дівчини, а після стратили її.

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Відзначається, що Караєва була пов'язана з Федеральною службою безпеки (ФСБ) Росії.

Fox News нагадує, що виконуючий обов'язки глави Чечні Рамзан Кадиров заявляв про те, що спецслужби республіки борються з ІД, а також про те, що була створена шпигунська мережа проти «Ісламської держави».

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Кадиров ще в кінці 2015 року заявляв, що одним із завдань терористичного угруповання «Ісламська держава» є дестабілізація обстановки в Чечні.