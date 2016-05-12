США запускають протиракетний щит в Румунії

10:04, 12 травня 2016
Світ
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Американський протиракетний щит для країн НАТО в Європі буде запущений в Румунії.

REUTERS

За повідомленням Держдепартаменту США, сьогодні, 12 травня, на румунській базі Девеселу відбудеться церемонія підтвердження оперативної готовності американського комплексу ПРО "Іджіс" наземного базування, передає Deutsche Welle.

Як пояснив представник глави Пентагону в Європі і військовий радник в місії США при НАТО Роберт Белл, "в Девеселу буде оголошено, що система тепер готова до дії і до передачі під командування і контроль НАТО". У церемонії візьме участь генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг.

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13 травня в містечку Редзіково в Польщі відбудеться церемонія закладання каменя під будівництво бази для аналогічних американських комплексів ПРО "Іджіс". Обидві бази створюються в рамках другого і третього етапів плану США і НАТО щодо розгортання європейської ПРО. Відповідно до цього плану чотири бойові кораблі, оснащені системами ПРО "Іджіс", вже дислоковані в Середземному морі.

Тим часом у Москві вважають, що введення в дію систем ПРО США в Румунії зачіпає інтереси національної безпеки Росії. "Рішення це шкідливе і помилкове, оскільки може порушити стратегічну стабільність", - сказав директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС Росії Михайло Ульянов. "У цьому сенсі зачіпаються безпосередньо наші інтереси, інтереси безпеки", - додав він.

За його словами, "додатковою підставою і приводом для занепокоєння є той факт, що розміщені на території Румунії пускові установки МК-41 раніше використовувалися для запуску ракет середньої дальності з військово-морських судів США, тобто вони здатні запускати не тільки протиракети, а й крилаті ракети".

У свою чергу, помічник американського держсекретаря Френк Роуз заявив, що створювані США в європейських країнах системи протиракетної оборони не спрямовані проти Росії і не можуть підірвати її стратегічний потенціал. "Системи ПРО США і НАТО націлені на загрози балістичних ракет, розміщених за межами євроатлантичного регіону", - сказав Роуз.

Американський дипломат також заявив, що побоювання Росії в зв'язку з розгортанням систем ПРО в Європі не мають під собою реальних підстав, оскільки "немає нічого більш далекого від істини".

Крім того, заступник держсекретаря США Ентоні Блінкен у середу, 11 травня, повідомив, що чотири тисячі солдатів будуть розміщені в Східній Європі в рамках зміцнення кордонів НАТО.

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