Путін задумався, як попередити загрозу ПРО в Румунії

Про це на нараді з представниками Міноборони та ОПК заявив президент Росії Володимир Путін, повідомляє ТАСС.

«Тепер, після розміщення елементів ПРО, ми змушені будемо подумати про те, щоб усунути загрози, що виникають для безпеки Російської Федерації», - сказав Путін.

За його словами, введення в Румунії радіолокаційної станції ускладнює міжнародну обстановку навколо Росії. «Останні події говорять про те, що ситуація не стає кращою. На жаль, вона посилюється, маючи зараз на увазі введення в дію в Румунії радіолокаційної станції як одного з елементів перспективної системи протиракетної оборони США», - заявив Путін. За його словами, розміщення ПРО в Європі - «це не оборонні системи, це частина стратегічного ядерного потенціалу США, винесена на периферію».

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Він додав, що Росія не буде втягуватися в гонку озброєнь, але плани щодо переозброєння армії будуть коригуватися відповідно загрозам.

Напередодні стало відомо про те, що США відкрили в Румунії першу в Східній Європі наземну бази протиракетної оборони. Як заявили у Вашингтоні, вона призначена для перехоплення балістичних ракет, запущених з Ірану і КНДР.