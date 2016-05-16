Висловлювання Трампа є зрадою американських цінностей - Обама
04:45, 16 травня 2016Світ
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Ряд висловлювань претендента на посаду США від Республіканської партії мільярдера Дональда Трампа є зрадою американських цінностей.
REUTERS
Про це заявив президент США Барак Обама, передає 112 Україна з посиланням на CBS.
Глава держави заявив, що заяви Трампа, подібні тим, в яких він зневажливо висловлюється про мусульман, є "зрадою наших цінностей, того, ким ми є".
Обама також піддав критиці заперечення Трампом глобальної зміни клімату внаслідок діяльності людини.
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Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Барак Обама різко розкритикував поведінку ймовірного кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа під час передвиборної кампанії.
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