Висловлювання Трампа є зрадою американських цінностей - Обама

Про це заявив президент США Барак Обама, передає 112 Україна з посиланням на CBS.

Глава держави заявив, що заяви Трампа, подібні тим, в яких він зневажливо висловлюється про мусульман, є "зрадою наших цінностей, того, ким ми є".

Обама також піддав критиці заперечення Трампом глобальної зміни клімату внаслідок діяльності людини.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Барак Обама різко розкритикував поведінку ймовірного кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа під час передвиборної кампанії.