Помер відомий астрофізик Брагіч, який відкрив кільця навколо Нептуна

Помер французький вчений Андре Брагіч. Йому було 73 роки. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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Серед головних наукових заслуг вченого – відкриття у співпраці з американським астрономом Вільямом Хаббардом кілець та дуг навколо планети Нептун. У 1986 році вони запропонували говорити не про повні кільця, а про дуги з твердих часток розміром від 1 мкм до 1 см. Вони були названі "Свобода", "Рівність" і "Братерство", що є національним девізом Франції. Обидва науковці вивчали також більш відомі кільця навколо Сатурна.

Крім того, Брагіч брав участь у роботі місій по відправці космічних апаратів "Кассіні" та "Вояджер", написав цілий ряд книг про маловивчені околиці сонячної системи.

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