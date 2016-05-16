Помер відомий астрофізик Брагіч, який відкрив кільця навколо Нептуна
Астрофізик Андре Брагіч брав участь у місіях по відправці космічних апаратів "Кассіні" та "Вояджер" і написав цілий ряд наукових праць.
Помер французький вчений Андре Брагіч. Йому було 73 роки. Про це повідомляє Російська служба ВВС.
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Серед головних наукових заслуг вченого – відкриття у співпраці з американським астрономом Вільямом Хаббардом кілець та дуг навколо планети Нептун. У 1986 році вони запропонували говорити не про повні кільця, а про дуги з твердих часток розміром від 1 мкм до 1 см. Вони були названі "Свобода", "Рівність" і "Братерство", що є національним девізом Франції. Обидва науковці вивчали також більш відомі кільця навколо Сатурна.
Крім того, Брагіч брав участь у роботі місій по відправці космічних апаратів "Кассіні" та "Вояджер", написав цілий ряд книг про маловивчені околиці сонячної системи.
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