Франція застосує новітню технологію для боротьби з дронами під час Євро-2016

Про це заявив глава служби безпеки на Євро-2016 Зіад Хурі, передає Бі-бі-сі. Як говорить Зіад Хурі, технологія дозволяє отримати управління над дроном і відвести його від поля. За словами спортивного чиновника, така міра ніколи раніше не застосовувалася на спортивних заходах.

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Над десятьма французькими стадіонами, де будуть проходити матчі, будуть встановлені безполітні зони.

Крім того, на навчаннях французькі представники служб безпеки відпрацьовували заходи, які допоможуть запобігти розпорошенню хімічної і біологічної зброї над стадіонами.

Влада Франції вирішила посилити безпеку стадіонів після терактів у листопаді минулого року в Парижі, коли загинули 130 осіб.

Один напад стався на стадіоні Стад де Франс, де проходив футбольний матч між збірними Франції та Німеччини.

Матчі Євро-2016 пройдуть у Франції з 10 червня по 10 липня.