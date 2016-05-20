Міноборони РФ оголосило про посилення військ у прикордонному з Україною військовому окрузі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Шойгу повідомив на колегії Міноборони РФ.

"За останній рік військово-політична обстановка на південно-західному стратегічному напрямку істотно загострилася. Насамперед це пов'язано із ситуацією в Близькосхідному регіоні, а також зі спробами ряду іноземних держав розширити свою військову присутність у безпосередній близькості від наших кордонів. Ми змушені вживати адекватних заходів у відповідь", - сказав Шойгу.

"З цією метою бойовий склад округу було посилено, війська оснащено сучасною військовою технікою, в тому числі високоточною зброєю великої дальності. В результаті підвищилися вогневі можливості сухопутної частини угруповання військ, а бойовий потенціал морської складової збільшився понад третину. Відчутно зросла ефективність системи ППО при відбитті ударів з повітря. Помітно підвищився рівень підготовки військовослужбовців і органів військового управління", - заявив він.

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Шойгу наголосив, що раптова перевірка Південного військового округу в лютому поточного року показала злагодженість військ, їх високі маршові можливості, здатність діяти на будь-якій місцевості і в різних умовах обстановки. "Нині особлива увага приділяється підготовці до стратегічного командно-штабного навчання "Кавказ-2016", яке пройде восени цього року", - сказав він.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам "ДНР" і "ЛНР" озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.