Міноборони Єгипту розповсюдило знімок уламків літака EgyptAir

На фотографіях, опублікованих єгипетським міністерством оборони, видно уламки фюзеляжу, рятувальний жилет і уламки крісла. Фото супроводжуються коментарями арабською мовою, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожCNN: у літаку EgyptAir перед падінням спрацював сигнал тривоги через задимленняРаніше влада Греції повідомляла, що єгипетський літак здійснив два крутих маневри, після чого почав різко втрачати висоту і впав у море.

У п'ятницю уряд Греції повідомив про виявлення в Середземному морі уламків, багажу і останків людей зі зниклого напередодні літака Airbus A320 авіакомпанії EgyptAir.

Уламки вивчатимуть експерти з Єгипту, Франції та Великобританії, а також співробітники компанії-виробника літака Airbus.

Сьогодні вранці з'ясувалося, що за кілька хвилин до катастрофи в салоні літака спрацювали детектори диму. Офіційних версій причини катастрофи поки не висувалося.